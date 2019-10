'Riverdale' - seizoen 4 op Netflix: De meest verslavende puinhoop op tv

Nu te zien op Netflix

SERIE De reeks begon een paar jaar geleden sterk, als een soort ‘Twin Peaks’ voor jongeren. Moord, mysterie, absurd knappe twintigers die populaire maar gekwelde tieners speelden: ‘Riverdale’ wérkte gewoon. Maar vorig seizoen waren er verhaallijnen met sekten, gevangenissen en een illegale fight club met kinderen. Betty’s vader bleek een seriemoordenaar te zijn, en daarover zong ze een liedje. We dollen niet eens: twee minuten nadat ze te weten was gekomen dat haar vader meerdere mensen had vermoord, kweelde de blondine een serenade. ‘Riverdale’ is nooit wat je verwacht. Is het een goede serie? Moeilijk te zeggen. Maar wij kunnen niet stoppen met kijken. ‘Riverdale’ is de meest verslavende puinhoop op tv.