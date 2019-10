De films die u deze week moet zien (van 11 tot 17 oktober)

Q2, VRIJDAG 11 OKTOBER, 18.40

ANIMATIE Kleine jongens worden groot. Zo ook Andy, waardoor zijn speelgoed – cowboy Woody, astronaut Buzz Lightyear en de anderen – op zoek moet naar een nieuwe eigenaar. Net als al de beste Pixarfilms gaat ook deze over afscheid nemen en de pijn van het opgroeien. Perfecte balans tussen humor en nostalgie.

CANVAS, VRIJDAG 11 OKTOBER, 22.10

KOMEDIE De tijd dat Woody Allen meesterwerken als ‘Manhattan’ uit zijn mouw schudde, ligt al even achter ons. Maar ‘Café Society’ is een aardig tussendoortje. Jesse Eisenberg speelt een New Yorker die in de jaren 30 naar Hollywood trekt en verliefd wordt op Kristen Stewart. Vooral de fotografie van Vittorio Storaro blijft bij.

VTM, VRIJDAG 11 OKTOBER, 23.25

ACTIE Vernuftige sciencefictionfilm van Duncan ‘Zowie Bowie’ Jones, waarin Jake Gyllenhaal telkens de laatste minuten voor een bomaanslag op een trein opnieuw beleeft. Die gimmick levert een strakke thriller op, met intense acteerprestaties en een einde dat stevig binnenkomt, ook al had je het dan een beetje zien aankomen.

VIER, ZATERDAG 12 OKTOBER, 20.25

ACTIE In 2013 maakte Jordan Vogt-Roberts voor ocharme anderhalf miljoen dollar de fijne coming-of-agefilm ‘The Kings of Summer’. Geen groot commercieel succes, maar hij trok er wel de aandacht van Universal mee, dat Vogt-Roberts zijn eerste grote blockbuster aanbood. ‘Kong: Skull Island’ is een geestige spin-off van de klassieker uit 1933. Het verhaal speelt zich ditmaal af in de jaren 70. De Vietnamoorlog is net afgelopen en wetenschappers ontdekken een mysterieus eiland, met als voornaamste bewoner een gigantische, slechtgehumeurde aap. De regisseur amuseert zich met referenties aan alles van ‘Apocalypse Now’ tot ‘Godzilla’, maar dat is enkel window dressing. Wat belangrijker is: de actiescènes zitten goed in elkaar en John C. Reilly is hilarisch als oorlogsveteraan met shellshock.

Q2, ZATERDAG 12 OKTOBER, 20.30

AVONTUUR Kitscherige sprookjesfilm, met Emily Blunt die overacting een nieuwe dimensie geeft, als bedrogen geliefde die boosaardige krachten ontwikkelt. Echte magie raakt ondergesneeuwd door een overdosis CGI, maar de film is zo crazy dat het toch een ervaring is om ’m te zien.

VTM, ZATERDAG 12 OKTOBER, 21.40

ACTIE Hoe meer ‘Fast and Furious’-films er worden gemaakt, hoe flagranter ze hun middelvinger opsteken naar eender welke vorm van realisme. En who cares? Regisseur Justin Lin vermijdt CGI waar mogelijk en gaat voor oldskool stunts die aanleiding geven tot een paar onvervalste ‘holy shit’-momentjes.

CANVAS, ZATERDAG 12 OKT., 22.20

KOMEDIE Ben Mendelsohn was nooit beter dan hier, als een aan lagerwal geraakte gokker die onderweg is naar New Orleans voor een pokertoernooi, met Ryan Reynolds als z’n gezel en geluksbrenger. Sfeervolle, weemoedige roadmovie die herinneringen oproept aan jaren 70-klassiekers als ‘Five Easy Pieces’.

Q2, ZATERDAG 12 OKTOBER, 22.35

SF Neill Blomkamp breidde zijn eigen kortfilm uit tot een intense sciencefictionthriller, waarin aliens verplicht worden om in sloppenwijken nabij Johannesburg te wonen. Een weinig subtiele, maar enorm vermakelijke parabel over discriminatie, die met een hels tempo voortraast zonder je een seconde ademruimte te gunnen.

VIER, ZATERDAG 12 OKTOBER, 22.50

ACTIE De eerste, en nog steeds beste film uit de ‘Terminator’-saga. Spartaanse neo-film noir met Arnold Schwarzenegger in zijn meest iconische rol, als moordmachine die uit de toekomst wordt teruggestuurd naar 1984 om Linda Hamilton om te leggen. Een duistere actiefilm, briljant geregisseerd door James Cameron.

Q2, DINSDAG 15 OKTOBER, 22.25

ACTIE Na het vertrek van Roger Moore als James Bond konden films uit de franchise weer verhalen vertellen met wat meer inhoud. De actie werd minder kolderiek, de toon iets serieuzer en Timothy Dalton deed het best goed als Bond. Beetje pijnlijk wel dat hij hier strijdt voor de moedjahedien – het latere Al Qaeda.

CAZ, DONDERDAG 17 OKTOBER, 20.40

DRAMA Misdaadklassieker van William Friedkin uit 1971, gebaseerd op ware feiten. Gene Hackman en Roy Scheider spelen twee flikken die per toeval een gigantische drugstrafiek tussen Frankrijk en de VS op het spoor komen. Grimmig en realistisch, met een van de beste auto-achtervolgingen uit de filmgeschiedenis.