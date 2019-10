De documentaires die u deze week graag informeren (van 11 tot 17 oktober)

Canvas, vrijdag 11 oktober, 21.20

MUZIEK In de tweede aflevering van de reportagereeks trekken Mario Goossens en co. naar het Noord-Ierse Belfast, waar muziek tijdens en na de burgeroorlog een grote rol speelde. Onder meer Therapy? legt uit hoe.

BBC 2, zat. 12 okt., 22.45

MUZIEK Portret van één van de meest succesvolle producers en songschrijvers van het moment, die met ‘Shallow’ van Lady Gaga en ‘Nothing Breaks like a Heart’ van Miley Cyrus twee van de grootste hits van 2018 maakte.

Canvas, zat. 12 okt., 20.10

ACTUA In oktober mogen opnieuw enkele jonge Nomaden een reportage maken voor ‘Vranckx’, ditmaal over sterke vrouwen in een conflictgebied. In de eerste afleveringen trekken we naar het Amazonewoud in Brazilië.

Canvas, zon. 13 okt., 22.10

GESCHIEDENIS Documentaire over het protest op het Tiananmen-plein in Peking, dat begin juni 1989 bloederig de kop werd ingedrukt. De dodentol liep op tot 15.000 mensen – al houdt de Chinese overheid het nog steeds op 300.

Discovery Channel, zondag 13 oktober, 22.00

WETENSCHAP Waarom zijn we als mensen in staat om andere mensen zo intens te haten? Deze nieuwe serie gaat te rade bij psychologen, biologen en hersenwetenschappers om een antwoord te vinden.

Canvas, dinsdag 15 oktober, 21.20

GESCHIEDENIS ‘Mister Gorbachev, tear down this wall!’ Het is, samen met ‘Ich bin ein Berliner’ (Kennedy) en ‘I would like you to do us a favour’ (Trump), één van de bekendste uitspraken van een Amerikaanse president uit de recente geschiedenis. Ronald Reagan deed ze in juni 1987 tijdens een toespraak aan de Brandenburger Tor in Berlijn, voor bijna 50.000 inwoners van de verdeelde stad. De Sovjetleider aan wie ze gericht was, had in de jaren voordien met zijn beleid van glasnost en perestrojka de deur tussen oost en west op een kier gezet, maar de Amerikaanse president wilde dat hij grotere stappen zou zetten. Toch duurde het nog bijna tweeënhalf jaar tot de Berlijnse Muur zou vallen, op 9 november 1989, na wekenlange demonstraties van het Oost-Duitse volk in onder meer Leipzig en Berlijn. De documentaire ‘Countdown to 1989’ overschouwt die maandenlange aanloop naar de symbolische hereniging.