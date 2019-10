Andy Peelman (grinnikt) «Waarschijnlijk wel, ja. Nu, ‘De buurtpolitie’ is uiteraard maar fake. De reden waarom ik in al die landen mee op patrouille ben gemogen, is dat ik een échte politieman ben, in hart en nieren zelfs.»

HUMO Droeg jij telkens het plaatselijke uniform en een dienstwapen?