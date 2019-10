Vier jaar na de Panama Papers: 'De superrijken zijn doodsbang geworden voor USB-sticks'

Tijd voor een opfrissing, moet regisseur Steven Soderbergh (‘Ocean’s Eleven’, ‘Magic Mike’) gedacht hebben. Zijn satirische film ‘The Laundromat’, met een bijrol voor Matthias Schoenaerts, is vanaf vrijdag te zien op Netflix, en afgaande op de trailer, wordt het schateren, gieren en brullen. Is het witwassen en ontduiken dan allemaal maar om te lachen geweest? De Duitse onderzoeksjournalist Frederik Obermaier stak jaren geleden het vuur aan de lont door met een collega de Panama Papers openbaar te maken. Hij is al blij dat hij niet zelf over de rode loper moet wandelen.