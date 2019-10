KOEN AERTS (historicus) «En dat was altijd de bedoeling. Ik ben in 2014 naar de VRT gestapt met een voorstel om een trilogie te maken, over kinderen van de collaboratie, het verzet en de holocaust. Omdat er naar de collaboratie al veel onderzoek was gebeurd, kwam dat luik eerst.»

HUMO Niet iedereen vond het evident dat de collaboratie als eerste aan de beurt kwam, maar ik vind deze volgorde rechtvaardiger. De slachtoffers krijgen het laatste woord.