Het verzet in ere hersteld: 'Ze wonnen de oorlog, maar verloren de strijd om de herinnering'

KOEN AERTS (historicus) «En dat was altijd de bedoeling. Ik ben in 2014 naar de VRT gestapt met een voorstel om een trilogie te maken, over kinderen van de collaboratie, het verzet en de holocaust. Omdat er naar de collaboratie al veel onderzoek was gebeurd, kwam dat luik eerst.»

HUMO Niet iedereen vond het evident dat de collaboratie als eerste aan de beurt kwam, maar ik vind deze volgorde rechtvaardiger. De slachtoffers krijgen het laatste woord.

AERTS «Ik snap wat je bedoelt. Je moet opletten voor het rekenen met menselijk leed, maar verhoudingen zijn belangrijk voor het historisch bewustzijn. Het gaat duidelijk crescendo. In de eerste groep gaat het over vijfduizend dodelijke slachtoffers, bij het verzet waren dat er drie keer meer. En de holocaust heeft in België bijna dertigduizend slachtoffers gemaakt.»

HUMO Wij beschouwen die verzetsmensen vanzelfsprekend als helden, maar in de jaren na de oorlog hadden ze het niet onder de markt.

AERTS «Het verzet heeft de oorlog gewonnen, maar de strijd om de herinnering verloren. De Vlaamse beweging heeft het discours gekaapt en de omvang van de collaboratie geminimaliseerd. De herinnering aan het verzet is in Vlaanderen nooit breed opgepikt. Na de oorlog heeft het establishment heel snel geprobeerd om het bestel van voor de oorlog te restaureren. Daarbij liep het verzet in de weg. Toen de regering besliste dat de verzetsbeweging ontwapend moest worden, organiseerden de communisten een betoging in de Wetstraat. De rijkswacht heeft toen het vuur geopend op de manifestanten, en dus op het verzet. Dat zegt iets. Het verzet kreeg een medaille opgespeld en werd in de vitrine gezet, maar een brede maatschappelijke erkenning is lang uitgebleven. Eindelijk krijgt deze groep die nu.»