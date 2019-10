Nadat zijn kortfilm ‘Baghdad Messi’ de wereld rond was gegaan, maakte de Belgisch-Koerdische regisseur Sahim Omar Kalifa in 2017 zijn langspeeldebuut met ‘Zagros’.

DRAMA Het titelpersonage is een Koerdische herder wiens rustig leventje overhoop wordt gehaald als zijn dorpsgenoten roddels beginnen te verspreiden over zijn vrouw Havin. Die zou, terwijl haar man over de schapen waakt, met een tapijtverkoper uit de grote stad in bed duiken. Havin slaat moegetergd op de vlucht richting België, en voor Zagros zit er niets anders op dan haar achterna te gaan. Een sobere, ontroerende film over migratie en de cultuurverschillen tussen oost en west, soms een beetje voorspelbaar, maar sinds zijn debuut alleen maar actueler geworden.