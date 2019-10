Waarom haten wij? 'Bonobo's, neonazi's en sociale media: ons onderzoek was heel grondig'

Geeta Gandbhir «Haat is niet nieuw. Kijk maar naar het nazisme in Duitsland, de genocide in Rwanda of de bloederige heerschappij van Pol Pot in Cambodja. In Myanmar worden Rohingya nog steeds vermoord en vernederd zonder dat de staat ingrijpt. Het gebeurt keer op keer: de meerderheid vindt altijd wel een andere groep schuldig aan al het slechte in de wereld. Er ontstaat een wij-zij-denken. De zondebok verliest al snel z’n menselijkheid, waardoor het aanvaardbaar wordt om hen te schaden. Leiders gebruiken haat als een middel om de macht te behouden.»