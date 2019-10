'Na ons de zondvloed' toont de gevolgen van de stijgende zeespiegel

ACTUA Als de zeespiegel effectief zo snel stijgt als wetenschappers voorspellen, zijn er verregaande maatregelen nodig om het wassende water buiten te houden: een grote muur op de dijk bouwen, bijvoorbeeld, of zelfs de onderste verdiepingen van de appartementsgebouwen gebruiken als kustversterking. In beide gevallen wil je niet diegene zijn die een gezellig flatje op het gelijkvloers heeft. Elders op de planeet zijn de gevolgen van de stijgende zeespiegel nu al merkbaar, zo toont de nieuwe vierdelige reeks ‘Na ons de zondvloed’. Daarin trekt fotojournalist Kadir van Lohuizen naar streken waar de strijd tegen het water al woedt, zoals Miami in Florida, waar bij hoogtij zeewater door de straten stroomt, of de Nederlandse Waddeneilanden, waar het leven steeds moeilijker wordt.