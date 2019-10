David Crosby: 'Een reünie met Stills, Nash en Young? Graag'

David Crosby is één van de belangrijkste maar ook controversieelste artiesten uit het hippietijdperk (zijn beste songs: ‘Almost Cut My Hair’, ‘Laughing’ en ‘Lady Friend’). Zijn groepen The Byrds en Crosby, Stills, Nash & Young leverden iconische platen af, maar bleven nooit lang bestaan. Vingers wezen steevast naar Crosby als de schuldige. In de documentaire ‘Remember My Name’, vanaf 21 oktober op Telenet à la carte, vertelt Crosby zonder schroom zijn levensverhaal, met de hulp van producer Cameron Crowe.