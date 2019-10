'Watchmen', de serie: geen bewerking van de originele strip, noch een sequel

Nu te zien op Play

SERIE In november wordt de HBO/BBC-versie van ‘His Dark Materials’ op de wereld losgelaten, en daarvoor is het de beurt aan ‘Watchmen’, een HBO-serie naar de cultstrip van Alan Moore en David Gibbons. Producer en scenarist Damon Lindelof liet al weten dat de reeks – in tegenstelling tot de matig onthaalde filmversie uit 2009 – geen bewerking is van de originele strip, en ook geen sequel. Het zou een meeslepende comic noir moeten worden, met iets meer diepgang en doorvoeld drama dan wat Marvel serveert, pakken beenhard geweld en hoofdrollen voor Jeremy Irons (als bad guy Ozymandias), Regina King en (leuk weerzien!) Don Johnson. Al weet je met Lindelof, de man die ons in het verleden ‘Lost’ en ‘The Leftovers’ schonk, maar nooit. De spanning!