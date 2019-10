Wordt 'Modern Love' de ideale serie om in volle herfst van onder uw zachtste tv-dekentje te bekijken?

Nu te zien op Amazon

SERIE Op Netflix is het uitstekende ‘Diagnosis’ te zien, naar de medische rubriek van Lisa Sanders, en Amazon Prime pakt nu uit met ‘Modern Love’, een serie losjes gebaseerd op de gelijknamige populaire column en podcast. De serie belooft romcomachtige verhalen over liefde en romantiek in de 21ste eeuw en wist met Tina Fey, John ‘Mad Men’ Slattery, Andy Garcia (long time no see), een voor de gelegenheid rosse Anne Hathaway en de zeer onderschatte Catherine Keener een topcast te strikken. Dit zou weleens de ideale serie kunnen worden om in volle herfst, met een doos tissues binnen handbereik, van onder uw zachtste tv-dekentje te bekijken. Verder kunnen we enkel hopen dat de trend niet naar hier overwaait en we straks ‘Rik Torfs: de serie’ voor de kiezen krijgen.