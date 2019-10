'The Laundromat' op Netflix: belastingsfraude, brievenbusfirma's en politieke corruptie

Nee hoor, ‘The Laundromat’ speelt zich níét af in een wasserette waar de klanten in droef neonlicht onderbroeken en beha’s uit droogkasten staan te vissen.

Nu te zien op Netflix

FILM De nieuwe Netflix-film van Steven Soderbergh, gebaseerd op het non-fictieboek van journalist Jake Bernstein over het Panama Papers-schandaal, speelt zich af in de allesbehalve cleane wereld van belastingfraude, brievenbusfirma’s en politieke corruptie. Soderbergh wist naar goede gewoonte een fantastische cast rond zich te verzamelen: naast Meryl Streep, die schittert als een weduwe die in Panama City op het spoor komt van een advocatenkantoor dat zich bezighoudt met grote witwasjes, ziet u onder meer Sharon Stone, David Schwimmer, Gary Oldman, Antonio Banderas, Jeffrey Wright én – voel de wastemperatuur de hoogte inschieten – Matthias Schoenaerts.