Heeft 'Sex and the City' de tand des tijds doorstaan?

De bioscoopfilms – zeker de abominabele tweede – hebben de erfenis wat bezoedeld, maar toen ‘Sex and the City’ in de lente van 1998 voor het eerst op tv kwam, was de reeks baanbrekend.

Nu te zien op Play

SERIE De komische serie over Carrie Bradshaw en co. zette HBO op de kaart als leverancier van kwaliteitstelevisie – ‘The Sopranos’ zou pas anderhalf jaar later van start gaan – en verlegde een hoop grenzen: niet alleen waren de hoofdpersonages vrouwen, ze mochten ook vrijuit praten over alles wat hen op seksueel gebied interesseerde. De kans dat ‘Sex and the City’ twee decennia later en na series als ‘Girls’ of ‘Game of Thrones’ nog steeds kan choqueren, is klein, maar wie wil zien of de reeks voor de rest de tand des tijds heeft doorstaan, kan terecht op Play.