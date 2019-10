'#hetisingewikkeld', seizoen 2 op Play: nu mét eigen scenario

Nu te zien op Play

SERIE #Hetwaslangwachten op het tweede seizoen van deze Vlaamse tragikomische reeks, over een koppel (An Miller en Ben Segers) dat uit elkaar gaat maar toch onder hetzelfde dak blijft wonen. De eerste reeks was begin 2017 al te zien op Play en liep in de herfst van dat jaar ook op VIER, en kon daar op redelijk positieve reacties rekenen. Dat het ruim twee jaar geduurd heeft voor er een vervolg kwam, heeft een eenvoudige verklaring: jaargang één was een remake van een Deense serie, maar voor het tweede seizoen moesten regisseur Lenny Van Wesemael en scenarist Geert Verbanck de scenario’s uit eigen duim zuigen.