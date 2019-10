ÉÉN, VRIJDAG 18 OKTOBER, 23.45

ACTIE Vermakelijke rampenfilm met het kibbelende koppel Bill Paxton en Helen Hunt als verwoede stormjagers. De clichés vliegen even lustig in het rond als de stomverbaasde koebeesten in het oog van de tornado, maar ‘Speed’-regisseur Jan de Bont maakt er een razend ritje van dankzij een strak tempo en flitsende actiescènes.