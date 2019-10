De documentaires die u deze week graag informeren (van 18 tot 24 oktober)

Leonardo da Vinci

Canvas, zon. 20 okt., 21.10

GESCHIEDENIS Vanaf eind oktober loopt in het Louvre een grote tentoonstelling rond Leonardo da Vinci, die in 2019 precies vijfhonderd jaar geleden gestorven is. Deze docu onderzoekt hoe één man erin geslaagd is in zoveel disciplines uit te blinken.

Toen de Arabieren (nog) dansten

Canvas, zon. 20 okt., 22.05

ACTUA Nee, geen terugblik op de tijd waarin Jan Jambon overal dansende moslims ontwaarde, wel een docu over hoe steeds meer Arabische kunstenaars weigeren zich te laten muilkorven door reactionaire overheden.

Na ons de zondvloed

NPO 2, zondag 20 oktober, 20.20

ACTUA Wie op zoek is naar een tweede verblijf aan de Belgische kust, blijft beter ver weg van de appartementen op de gelijkvloerse verdieping, zo liet de West-Vlaamse provinciegouverneur Carl Decaluwé onlangs weten. Als de zeespiegel effectief zo snel stijgt als wetenschappers voorspellen, zijn er verregaande maatregelen nodig om het wassende water buiten te houden: een grote muur op de dijk bouwen, bijvoorbeeld, of zelfs de onderste verdiepingen van de appartementsgebouwen gebruiken als kustversterking. In beide gevallen wil je niet diegene zijn die een gezellig flatje op het gelijkvloers heeft. Elders op de planeet zijn de gevolgen van de stijgende zeespiegel nu al merkbaar, zo toont de nieuwe vierdelige reeks ‘Na ons de zondvloed’. Daarin trekt fotojournalist Kadir van Lohuizen naar streken waar de strijd tegen het water al woedt, zoals Miami in Florida, waar bij hoogtij zeewater door de straten stroomt, of de Nederlandse Waddeneilanden, waar het leven steeds moeilijker wordt.

De rechtbank

VIER, maa. 21 okt., 20.35

REALITY Laatste aflevering van het negende seizoen van de populaire docureeks, waarin we hopelijk eindelijk een antwoord krijgen op de vraag: wat moet een mens in godsnaam doen om niet weg te komen met een werkstraf?

Belpop: De Mens

Canvas, maa. 21 okt., 21.20

MUZIEK Portret van de groep rond Frank Vander linden, die al bijna drie decennia bewijst dat rocken in het Nederlands kan. Met getuigenissen van de bandleden, maar ook van Stijn Meuris, Jean Blaute en Ruben Block, ooit nog roadie bij De Mens.

De staat van het klimaat

NPO 1, don. 24 okt., 20.30

ACTUA Terwijl de Vlaamse regering de handdoek gooide omtrent de klimaatdoelstellingen voor 2030, hoopt Nederland wel nog om het klimaatakkoord van Parijs te kunnen uitvoeren. De NPO brengt vanaf nu tot 2030 jaarlijks een stand van zaken.