Oudjaar met een gedetineerde: 'Hoe kan zo'n monster in godsnaam vrijkomen?'

Tess Uytterhoeven (maker) «De voorbije jaren heb ik voor ‘Topdokters’ gewerkt: fantastisch om te doen, maar ik was toe aan een nieuwe biotoop. Zo ben ik beginnen te researchen in het gevangeniswezen. Op zeker moment sprak ik iemand van een psychosociale dienst, waar gedetineerden op gesprek moeten die in aanmerking komen voor vervroegde vrijlating. Die man vertelde me dat hij de meest ondankbare job ter wereld heeft: ‘Ik kan tienduizend dossiers goed afhandelen, en daar geen applaus voor krijgen. Maar wanneer het één keer misloopt en iemand die door mijn toedoen is vrijgekomen, opnieuw in de fout gaat, dan zal ik er tot het einde van mijn dagen op afgerekend worden.’

»Heel toevallig vond enkele dagen na dat gesprek het drama in Luik plaats, waarbij Benjamin Herman tijdens zijn penitentiair verlof drie mensen neerschoot op straat. Op dat moment besefte ik pas echt goed: óók voor degene die dat penitentiair verlof heeft toegekend, moet dit een hel zijn. Temeer omdat de verontwaardiging bij de publieke opinie immens was: ‘Hoe kan zo’n monster in godsnaam vrijkomen?’ Zo zijn we met een paar mensen bij Woestijnvis op het idee gekomen om een reeks te maken waarin we belichten hoe zo’n beslissing tot stand komt.»