Humo selecteert de films van de week (25 tot 31 oktober)

Q2, DONDERDAG 31 OKTOBER, 20.35

Horror Jordan Peele was vrijwel uitsluitend bekend als komiek in sketchprogramma’s toen hij zijn regiedebuut maakte met deze horrorthriller. Het was een carrièremove die ongeveer even realistisch klonk als Eddie Murphy die plots een kostuumdrama maakt. Maar kijk: ‘Get Out’ werd een commerciële hit die door de critici werd opgehemeld en zelfs een resem Oscarnominaties kreeg – wat voor een horrorfilm hooguit eens om de twintig jaar voorkomt. Het verhaal speelt mooi in op de black lives matter-beweging: een jonge zwarte kerel (Daniel Kaluuya) maakt kennis met de o zo ruimdenkende ouders van zijn blanke vriendin (Allison Williams) en dat neemt al snel een macabere wending. Het scenario zit vol dubbele bodems waarvoor je de film eigenlijk twee keer zou moeten zien, de regie is elegant en Peele hoeft geen beroep te doen op goedkope jump scares om je de daver op het lijf te jagen.

VTM, VRIJDAG 25 OKTOBER, 23.30

Drama De debuutfilm van Michaël Roskam was meteen goed voor een Oscarnominatie en een internationale carrière. Een indrukwekkende film noir op het Limburgse platteland, met Matthias Schoenaerts in de rol van zijn leven als veeboer die zich inlaat met moordzuchtige hormonenhandelaars.