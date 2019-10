Benedict Cumberbatch (‘Sherlock’) kruipt er in de huid van Dominic Cummings, het brein achter de Vote Leave-campagne. Cummings bedacht de slogan ‘Take back control’ en gebruikte data-analyse om doelgericht en efficiënt stemmen te ronselen. ‘De film is spannender dan de echte campagne,’ zo schreef The Independent, Steve Bannon noemde hem dan weer bullshit. Kijken of niet? Snel, een referendum!