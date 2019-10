Deze documentaires mag u komende week niet missen op tv (27-31 oktober)

Bros: after the screaming stops

Canvas, donderdag 31 oktober, 23.15

muziek Opmerkelijke gasten vorig jaar tijdens de Brit Awards, de populairste muziekprijzen van het Verenigd Koninkrijk. Tussen grote namen als Dua Lipa, Sam Smith en Stormzy doken Matt en Luke Goss op, tesamen Bros. De broers scoorden eind jaren 80 met aalgladde popsongs als ‘When Will I Be Famous’ en ‘I Owe You Nothing’ enkele wereldhits, maar na een hoop geruzie en de split in 1991 zonken ze weg in de anonimiteit. Hun uitnodiging voor de Brits, waar ze de prijs voor Beste Videoclip kwamen uitreiken, hadden de twee te danken aan ‘Bros: After the Screaming Stops’, een docu over hun eenmalige reünieconcert in 2017. Een ploeg van de BBC ging hen opzoeken in de VS – Matt in Las Vegas, waar hij nog steeds optreedt, en Luke, die acteert in goedkope thrillers, in L.A. – en volgt hen tijdens de repetities voor het optreden. Het resultaat is een soort ‘Spinal Tap’ voor boybands, met twee hoofdrolspelers die elkaar duidelijk nog altijd niet kunnen uitstaan – denk: de broertjes Gallagher na plastische chirurgie – en zo wereldvreemd zijn als de pest. Hoogtepunt: de gezichten van enkele sessiemuzikanten als Luke hun een gebrek aan professionalisme verwijt.

Seven worlds, one planet

BBC 1, zon. 27 okt., 19.15

natuur Nieuwe natuurdocumentairereeks van David Attenborough waarin getoond wordt hoe de uiteenlopende omstandigheden op de zeven continenten de fauna en flora daar hebben beïnvloed.

De grote dataroof

NPO 2, zon. 27 okt., 21.10

actua Reportage waarin Harvard-professor Shoshana Zuboff, auteur van het boek ‘Surveillancekapitalisme’, aan de alarmbel trekt over hoe de grote technologiebedrijven met de data van gebruikers omgaan.

Stacey meets the IS Brides

Canvas, maa. 28 okt., 20.30

actua Tijdens de herfstvakantie maakt ‘De afspraak’ plaats voor de Britse onderzoeksjournaliste Stacey Dooley: die gaat langs bij wapenhandelaars, premiejagers en – in de eerste aflevering – vrouwen van IS-strijders.

The Oslo Killing

Canvas, maa. 28 okt., 23.25

misdaad Noorse true crime-reeks over de moord op Anni Nielsen Iranzo, die in 1974 gewurgd werd in haar huis in Oslo. De zaak werd nooit opgelost en Anni’s dochter Maria gaat veertig jaar na datum op zoek naar antwoorden.

When bridges collapse

Eén, woe. 30 okt., 21.25

actua Reportage over de ramp met de Morandi-brug vorig jaar in de Italiaanse stad Genua, toen het viaduct instortte en 43 mensen de dood vonden. De documentaire gaat na hoe zo’n brug plotseling kon inzakken.