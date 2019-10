De comeback van Eddie Murphy: 'Ik was een beetje een klootzak met een gebroken hart'

Hopelijk kunt u de grappen van Eddie Murphy (58) nog pruimen, want de komende maanden kunt u niet om hem heen. Sequels van ‘Coming to America’ en ‘Beverly Hills Cop’ – geregisseerd door onze Adil El Arbi en Bilall Fallah – zijn onderweg, hij plant een wereldtournee met stand-upcomedy, keert terug naar ‘Saturday Night Live’ en brengt op 25 oktober ‘Dolemite Is My Name’ uit op Netflix. Murphy zet in die film zijn held Rudy Ray Moore neer, een selfmade man die in de jaren 70 alles op alles heeft gezet om door te breken in de entertainmentindustrie.