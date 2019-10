Het laatste seizoen van 'Bojack Horseman' belooft extra ontroerend te worden

Bojack Horseman – seizoen 6A, nu te zien op Netflix

SERIE Ten eerste omdat het getroebleerde paard na de heftige finale vorig jaar – waarin BoJack op de set van zijn serie onder invloed van drugs bijna zijn tegenspeelster en vriendin wurgde en zich in een ontwenningskliniek liet opnemen – eindelijk op weg lijkt naar herstel en misschien wel vergiffenis voor al zijn zonden. Maar vooral omdat dit nieuwe zesde seizoen ook het laatste wordt, en we binnenkort dus afscheid moeten nemen van één van de beste reeksen van de afgelopen jaren. Netflix laat ‘BoJack Horseman’ wel heel uitgebreid vaarwel zeggen, want het laatste seizoen wordt in twee delen opgesplitst: deze week verschijnen de eerste afleveringen in de bibliotheek, eind januari volgt de rest.