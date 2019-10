'Mrs. Fletcher': ontroerende miniserie over de seksuele renaissance van een gescheiden vrouw

'Mrs. Fletcher', vanaf 27 oktober op Play

SERIE ‘Mrs. Fletcher’ is gebaseerd op Perrotta’s roman uit 2017 over een gescheiden vrouw die, nadat haar enige zoon naar de universiteit is vertrokken, een nieuw doel moet zien te vinden. Dat vindt ze op het internet, waar ze dankzij pornosites een seksuele renaissance beleeft en ontdekt dat ze meer kan zijn dan een moeder of een vrouw van middelbare leeftijd. Het klinkt nogal plat, maar afgaand op de eerste reacties is het zevendelige ‘Mrs. Fletcher’ een erg ontroerende miniserie geworden, met actrice Kathryn Hahn – bij ons vooral bekend als één van de ‘Bad Moms’ – in een glansrol.