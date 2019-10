Wat is 'BH90210' eigenlijk?

Een sequel? Een reboot? Een realityserie? Een satire op een realityserie? Het is moeilijk om te omschrijven wat ‘BH90210’ precies is, behalve dan dat het een soort vervolg is op ‘Beverly Hills 90210’, de legendarische tienerserie uit de jaren 90.

'BH90210', Vanaf 24 oktober op Play

SERIE Sinds het einde in 2000 zijn er vaak plannen geweest om de serie, ooit samen met ‘Baywatch’ de populairste tv-reeks ter wereld, opnieuw tot leven te wekken. Een tiental jaar geleden is er ook effectief een modernere, hippere versie gemaakt, met nieuwe acteurs in de hoofdrollen, ‘90210’ getiteld. In ‘BH90210’ is de cast van weleer – Jason Priestley! Jennie Garth! Shannen Doherty! – wel te zien, maar niet als hun personages van toen maar als fictieve versies van henzelf. De zesdelige reeks volgt de acteurs, die allemaal hunkeren naar de roem van vroeger, terwijl ze een vervolg op ‘Beverly Hills 90210’ van de grond proberen te krijgen. Grote afwezige: Luke Perry, bad boy Dylan in de originele reeks, die afgelopen lente op zijn 52ste stierf en aan wie de eerste aflevering is opgedragen.