'Pose', de flamboyante en ontroerende dramaserie over de homogemeenschap van New York tijdens de aidsepidemie

Na de Emmy-uitreiking een paar weken geleden ging ‘Game of Thrones’ met de meeste aandacht lopen, maar de opvallendste winnaar die avond was Billy Porter.

'Pose' – seizoen 2 vanaf 30 oktober te zien op Netflix

SERIE Die troefde in de categorie ‘beste acteur in een dramaserie’ niet alleen Kit Harington (‘Game of Thrones’) en Bob Odenkirk (‘Better Call Saul’) af, hij schreef ook geschiedenis door als allereerste openlijk homoseksuele acteur de award op zijn naam te schrijven. Hoe toepasselijk dan ook dat Porter de prijs kreeg voor zijn hoofdrol in ‘Pose’, de flamboyante en ontroerende dramaserie van Ryan Murphy over hoe de homogemeenschap van New York zich staande hield tijdens de aidsepidemie van de jaren 80 en de strijd voor meer rechten.