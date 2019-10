'Der goldene handschuh' is méér dan alleen gore scènes

Nu te zien op Proximus en Telenet

FILM Laveloze hoeren die met hun rottende gebitten lauw bier achterover zitten te slaan, een oud-nazi die in het pissijn tegen het been van een student staat te pissen en – last but not least – een sociopaat (Jonas Dassler geeft gestalte aan de beruchte Duitse seriemoordenaar Fritz Honka) die op z’n kamer zuchtend en grommend de botten van zijn zoveelste slachtoffer zit door te zagen: u krijgt het allemaal op uw bord in het waargebeurde ‘Der goldene Handschuh’. Regisseur Fatih Akin (‘Gegen Die Wand’) kreeg wegens de vele gore scènes bakken kritiek over zich heen, maar wie verder kijkt dan al die rottende tanden, iets waar wij u verdammt veel geluk mee wensen, ziet evenwel een grimmig portret van een bevolking die gebukt gaat onder de oorlogstrauma’s.