Belgische onderzoeker in het regenwoud: 'Het begon met een rat in onze keuken'

Ook in het tweede seizoen van ‘Animalitis’ reist Dieter Coppens de halve aardbol af om Belgische dierenexperts van allerlei pluimage te volgen in hun beroepsmatige bezigheden. Eén van hen, Anthony Herrel , is een aan het natuurhistorisch museum van Parijs verbonden evolutiebioloog die u, als u even zoekt, meerdere keren per jaar in het tropisch regenwoud van Frans-Guyana kunt terugvinden.

Anthony Herrel «Ik bestudeer voornamelijk het verband tussen de lichaamsbouw van dieren en hun leefmilieu. Het tropisch regenwoud van Frans-Guyana is een ronduit fantastische plek om daar onderzoek naar te doen, niet alleen omdat het ecosysteem er buitengewoon complex in elkaar zit, maar ook omdat je er een waanzinnige verscheidenheid aan diersoorten aantreft – aapjes, hagedissen, schildpadden, vogels, geleedpotigen, noem maar op.»

HUMO Samen met Dieter bent u op zoek gegaan naar exotische kikkers.

Herrel «Ja, omdat je aan de poten van die kikkers zeer goed kunt zien in welk gedeelte van het regenwoud ze leven. Er zijn er bijvoorbeeld die enkel in het water gedijen: die hebben poten met zwemvliezen. Een andere soort leeft enkel op dunne takjes, en heeft dus poten die het mogelijk maken om zich over die takjes voort te bewegen. Die evolutie heeft miljoenen jaren gekost; het zou buitengewoon spijtig zijn als door boskap alles in één keer wordt tenietgedaan.»

HUMO Bestaat dat risico dan?

Herrel «Ja. Frans-Guyana is feitelijk een provincie van Frankrijk, met als gunstig gevolg dat een groot deel van het regenwoud beschermd is. Maar het woud waar ik met Dieter geweest ben, dicht bij de hoofdstad Cayenne, is dat niet. President Macron is vorig jaar nog in Frans-Guyana geweest, en het viel hem op dat er precies nog bos genoeg was: ‘We kunnen er gerust nog wat van kappen.’ Er is terecht protest gekomen tegen die uitspraak, maar er bestaan wel degelijk concrete plannen om in het gebied aan goudwinning te doen. In dat geval zal er een zeer groot stuk gerooid moeten worden, met grote gevolgen voor het ecosysteem. Sowieso zullen er veel diersoorten onherroepelijk verloren gaan, vooral dan die soorten die zich in de loop der millennia hebben weten aan te passen aan één specifiek deeltje van het woud.

»Maar goed, voorlopig is het nog niet zover. Voor een evolutiebioloog als ik is het regenwoud in Frans-Guyana nog altijd het paradijs op aarde.»

HUMO U klinkt als iemand die als kind ook al kikkervisjes uit de sloot schepte.

Herrel «Als kind bestudeerde ik alle beestjes die ik vond: kikkervisjes, vlinders, rupsen, torren. Ik heb ook eens een rat gevangen in de tuin, die ik in een tot terrarium omgebouwd aquarium heb gezet om hem een paar maanden te observeren en dan weer vrij te laten. Dat terrarium stond in de keuken: dat mijn moeder daar geen graten in zag, begrijp ik nu nog altijd niet.»