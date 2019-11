TRAGIKOMEDIE Een sterke vrouw in een door mannen gedomineerde business, die moet vechten tegen seksisme: hoe of the moment kan een film zijn? Maar ook los daarvan blijft dit een genietbaar kleinood, met Steve Carell als tennisveteraan Bobby Riggs, die anno 1973 de veel jongere topspeelster Billie Jean King (Emma Stone) uitdaagde tot een battle of the sexes. Voor hem een stunt om te bewijzen dat hij nog niet afgeschreven was, voor haar een kans om een male chauvinist pig op zijn plaats te zetten. Toch is de toon niet verontwaardigd: alle personages worden in hun feilbare waardigheid gelaten. Carell en Stone zijn prima op elkaar ingespeeld, het tempo is vlot en het tijdperk wordt overtuigend tot leven gewekt.