De documentaires die u deze week graag informeren (van 1 tot 7 november)

Canvas, vrijdag 1 november, 20.10

ACTUA Martelingen, systematische verkrachtingen, medische experimenten op de gevangenen: het leven in de zogenaamde heropvoedingskampen in het noorden van China is hard, zo getuigde een vrouw die kon ontsnappen onlangs in de Israëlische krant Haaretz. De Chinese overheid heeft de kampen opgericht om de Oeigoerse minderheid – ongeveer elf miljoen mensen, vooral moslims – onder de knoet te houden. Al decennia streven de Oeigoeren meer zelfstandigheid na en hun regio heeft een speciaal statuut binnen China, maar na zelfmoordaanslagen in 2014 en 2016 trad Peking steeds genadelozer op. Door alle sporen van de Oeigoerse cultuur te bannen uit het openbare leven, door mensen met de modernste spionagemiddelen in de gaten te houden en door iedereen met sympathie voor de Oeigoerse zaak op te sluiten en zogezegd herop te voeden. Ondertussen zou naar schatting een tiende van de Oeigoeren in één van de kampen zitten.

Canvas, maa. 4 nov., 21.20

MUZIEK In de laatste aflevering van het seizoen – vanaf volgende week zendt Canvas in dit tijdslot, het zal u niet verbazen, een oorlogsdocumentaire uit – blikt ‘Belpop’ terug op de carrière van Bart Peeters.

Canvas, din. 5 nov., 23.05

ACTUA Ook de docureeks over de affaire die Bill Clinton op de rand van de afzetting bracht, is aan haar slot toe. De laatste aflevering focust op de impeachmentprocedure tegen de president.

NPO 2, woe. 6 nov., 20.25

BOEK Tweedelige docu over het boek ‘Turks Fruit’ van Jan Wolkers, dat vijftig jaar geleden uitkwam. Karina Wolkers en Paul Verhoeven blikken terug op het succes van de roman en de film.

Canvas, woe. 6 nov., 21.20

MEDISCH Tweeluik over een nieuwe, experimentele behandeling tegen de ziekte van Parkinson, waarin 41 patiënten worden gevolgd voor, tijdens en na een hersenoperatie.