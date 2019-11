Kan het goedkope Apple TV+ concurrent Netflix pijn doen met 'The Morning Show'?

Jennifer Aniston, Reese Witherspoon, Steve Carell… Geen gebrek aan grote namen in ‘The Morning Show’, een serie over een machtsstrijd achter de schermen van een populaire talkshow.

The Morning Show is vanaf 1 november te zien op Apple TV+

SERIE De reeks is het vlaggenschip van het nieuwe streamingaanbod van Apple. Met een abonnementsprijs van 4,99 euro per maand is het alvast een stuk goedkoper dan concurrent Netflix. Het aanbod valt wel veel kleiner uit: Apple zet volledig in op eigen producties. Natuurlijk kan het bedrijf er wel wat geld tegenaan gooien.

De tweede reeks, ‘See’, gaat over een postapocalyptische toekomst waarin iedereen op aarde blind is geworden. Die zou naar verluidt 15 miljoen dollar per aflevering kosten, een pak meer dan ‘Game of Thrones’. En ook ‘For All Mankind’, een reeks van de schrijvers van ‘Battlestar Galactica’ over een wereld waarin de Russen als eersten op de maan geland zijn, ziet er allerminst goedkoop uit. Of het genoeg zal zijn om Netflix pijn te doen, valt af te wachten.