Op zoek naar een nieuwe fantasyreeks na 'Game of Thrones'? Probeer 'His Dark Materials' eens

Voor wie na het afscheid van ‘Game of Thrones’ wanhopig op zoek is naar een nieuwe, groots opgezette fantasyreeks met een rist bovennatuurlijke wezens, een vleugje magie en een schare Britse topacteurs die in afgeborsteld kostuum het beste van zichzelf staan te geven, kan ‘His Dark Materials’ misschien redding brengen.

'His Dark Materials' is vanaf morgen te zien op Play

SERIE Dat is een bewerking van de populaire fantasytrilogie van Philip Pullman, en de BBC/HBO-productie zou de rampzalige verfilming uit 2007 met Nicole Kidman moeten doen vergeten. De makers hebben zich ingespannen om de rijke en gelaagde wereld uit de boeken recht te doen – dit is één van de duurste Britse reeksen ooit – en de wat ernstiger filosofische thematiek werd deze keer niet geschrapt. Draken zitten er niet in, wél pratende ijsberen. Op naar – laat het nerveuze aftellen beginnen – The North, jawel!

