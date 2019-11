Nu te zien op Netflix

FILM ‘The King’, het nieuwste kroonjuweel van Netflix, vertelt de geschiedenis van Hendrik V, die in 1413 in Westminster Abbey tot koning werd gekroond en tijdens zijn bewind kreeg af te rekenen met kerkelijke breuklijnen, binnenlands oproer, de nasleep van de Honderdjarige Oorlog, en ook wel met potsierlijke pofmouwen. Aan het historische drama werkte edel volk mee: Timothée Chalamet speelt Hendrik, Robert Pattinson vertolkt de Franse dauphin, Lily-Rose Depp draagt de japonnen van Catharina van Valois en de regie is van David Michôd, de maker van het uitstekende outbackdrama ‘The Rover’. U bent een fan van middeleeuwse tabbaarden, blinkende harnassen, wapperende banieren en slingerarmkatapulten die gaten in vestingmuren slaan, én u bent vergeten wat het Verdrag van Troyes ook weer inhield? ‘The King’ is uw film!