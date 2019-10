De films die u deze week moet zien (van 1 tot 7 november)

CANVAS, VRIJDAG 1 NOVEMBER, 22.00

DRAMA Superieure tranentrekker van Garth Davis, over een vijfjarig Indiaas jongetje dat op een trein terechtkomt en duizenden kilometers verderop eindigt. Jaren later gaat hij als volwassene op zoek naar zijn geboortedorp. Het eerste deel van de film is erg krachtig – manipulatief, ja, maar kráchtig!

EEN, VRIJDAG 1 NOVEMBER, 23.30

THRILLER Ryan Reynolds speelt een Amerikaanse vrachtwagenchauffeur in Irak, die gevangengenomen wordt en ontwaakt in een doodskist. Gewapend met een gsm probeert hij zijn leven te redden. Anderhalf uur lang blijven we bij Reynolds in zijn kist, waardoor de claustrofobie en wanhoop van zijn personage haast tastbaar worden.

VTM, ZATERDAG 2 NOVEMBER, 23.45

TRAGIKOMEDIE Soms blijkt een film per ongeluk ongelooflijk actueel: nét toen de affaire-Weinstein losbarstte, kwam deze bescheiden prent van de makers van ‘Little Miss Sushine’ uit. Een sterke vrouw in een door mannen gedomineerde business, die moet vechten tegen seksisme: hoe of the moment kan een film zijn? Maar ook los daarvan blijft dit een genietbaar kleinood, met Steve Carell als tennisveteraan Bobby Riggs, die anno 1973 de veel jongere topspeelster Billie Jean King (Emma Stone) uitdaagde tot een battle of the sexes. Voor hem een stunt om te bewijzen dat hij nog niet afgeschreven was, voor haar een kans om een male chauvinist pig op zijn plaats te zetten. Toch is de toon niet verontwaardigd: alle personages worden in hun feilbare waardigheid gelaten. Carell en Stone zijn prima op elkaar ingespeeld, het tempo is vlot en het tijdperk wordt overtuigend tot leven gewekt.

Q2, ZATERDAG 2 NOVEMBER, 20.30

ACTIE James Gunn herhaalt de succesformule van de eerste film, met wise ass-dialogen, een soundtrack vol pophits uit de jaren 70 en 80 en de inherente schattigheid van baby Groot. Plezierig, maar zonder het verrassingseffect van de eerste film valt wel harder op hoe mager het verhaaltje is.

EEN, ZATERDAG 2 NOVEMBER, 21.25

THRILLER Aalgladde spionagethriller, met Brad Pitt als een Canadese inlichtingenofficier die tijdens WO II aanpapt met Franse verzetsheldin Marion Cotillard. Maar is ze wel te vertrouwen? Een bewust bombastisch, op ouderwetse leest geschoeid melodrama, dat verleidelijk smaakt naar de epische oorlogsfilms van de jaren 50 en 60.

ZES, ZATERDAG 2 NOVEMBER, 22.20

DRAMA Neil Jordan verfilmde de bestseller van Anne Rice over twee door existentiële angst geplaagde vampiers (Brad Pitt en Tom Cruise). Hij gaat de homoseksuele subtekst te veel uit de weg, maar de gothic stilering is indrukwekkend. Een piepjonge Kirsten Dunst toont voor het eerst haar talent.

Q2, ZATERDAG 2 NOVEMBER, 23.00

TRAGIKOMEDIE Profetische tragikomedie van Peter Weir over het voyeurisme van reality-tv. Jim Carrey verbaasde vriend en vijand met een razend knappe dramatische rol als Truman Burbank, die erachter komt dat zijn hele leven in scène gezet is voor een eindeloos tv-programma. Een geestige satire met een oprecht ontroerend einde.

BBC 2, ZONDAG 3 NOVEMBER, 13.05

DRAMA Kirk Douglas en Tony Curtis spelen twee vikinghalfbroers die met elkaar in de clinch gaan voor de troon van Engeland én de gevangengenomen prinses Morgana. Kitscherig Technicolor-epos uit 1958, waarin alles bigger than life is. Verouderd, maar o zo genietbaar op een zondagmiddag.

NPO 3, ZONDAG 3 NOVEMBER, 15.30

FANTASY De visionaire Tsjechische surrealist Jan Svankmajer maakte in 1988 deze typerend bevreemdende versie van ‘Alice in Wonderland’. De stop-motionanimatie is vaak bizar tot op het griezelige af. Het kindvriendelijke en kleurrijke van Disney is hier nergens te bekennen, maar je krijgt er een unieke visuele trip voor in de plaats.

BBC 2, ZONDAG 3 NOVEMBER, 23.30

DRAMA 27 jaar lang moest Martin Scorsese naar geld zoeken voor dit passieproject: een historisch epos over missionarissen die in het Japan van de 17de eeuw worden gedwongen hun geloof af te zweren. Grote thema’s – als God bestaat, waarom zwijgt Hij dan bij het menselijk lijden? – giet hij in een oprechte en intelligente film.