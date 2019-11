'Arrival' op Q2: een intelligent en doorleefd, in tristesse gemarineerd scifi-drama

SF In deze alien invasion movie duiken er plots op diverse locaties op aarde ruimteschepen op. Linguïste Louise Banks (Amy Adams) wordt erbij gehaald in een poging te communiceren met de bezoekers – een lang procedé, dat geduld vergt van de militaire haviken die nog liefst van al de aliens uit de lucht zouden schieten. Een actiefilm is ‘Arrival’ dan ook absoluut niet. Het is een intelligent en doorleefd, in tristesse gemarineerd drama over hoe we communiceren en de tijd beleven, niet over lasergevechten en explosies. Amy Adams staat Oscarwaardig te acteren en het scenario bevat een clevere dubbele laag die pas op het einde duidelijk wordt.