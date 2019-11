'On the president's orders': op tocht met de moordbrigades van de Filipijnse president

ACTUA U kent hem misschien van zijn mopjes over verkrachting (‘vrouwen moeten maar zo mooi niet zijn!’), hij duwde ooit zijn revolver in de buik van een rokende toerist en dwong ’m z’n sigaret op te eten en noemde iederéén al ‘hoerenzoon’, van de paus tot Trump. Maar zijn stokpaardje is zijn war on crime: in hun spannende thrillerdocu duiken Emmy-winnaars James Jones en Olivier Sarbil de criminele onderbuik van hoofdstad Manilla in, en gaan ze op tocht met Duterte’s in politie-uniformen gehesen moordbrigades, die verantwoordelijk zijn voor de dood van dúízenden drugsdealers en -verslaafden. En soms ook van wat armen: de beelden zijn hallucinant. Misschien ligt Duterte gewoon op kop?