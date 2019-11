'Spider-Man: Far From Home' is een zalige, pretentieloze zomerfilm

Even was er paniek bij de fans: wegens een financieel dispuut had Sony, dat de rechten op Spider-Man bezit, de banden doorgeknipt met Marvel, waardoor de spinnenman niet meer zou kunnen opduiken aan de zijde van Thor, Captain Marvel of Doctor Strange.

Nu te zien op Proximus en Telenet

FILM Dat is intussen opgelost: er komt nog minstens één Spider-Man-film in het Marvel Cinematic Universe. Maar zelfs als Sony voet bij stuk had gehouden, dan nog hadden we altijd genoegzaam kunnen terugdenken aan ‘Spider-Man: Far from Home’, een zalige, pretentieloze zomerfilm. We treffen Peter Parker (Tom Holland) kort na de gebeurtenissen van ‘Avengers: Endgame’ en – spoiler alert! – de dood van Tony Stark. Hij wil gewoon even níét Spider-Man zijn, en met zijn klas – lees: zijn crush MJ (Zendaya) – op schoolreis gaan, maar dat is buiten een nieuwe superheld met het gave gelaat van Jake Gyllenhaal gerekend. Yeeha! De volgende Marvel-film is trouwens het solo-avontuur van die ándere spin ‘Black Widow’ (Scarlett Johansson) in mei 2020.