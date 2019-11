'Booksmart', de vrouwelijke variant op 'Superbad'

Nu te zien op Proximus en Telenet

FILM Mag u zeggen dat ‘Booksmart’, het charmante, geinige en ontwapenende regiedebuut van actrice Olivia Wilde, weinig meer is dan een vrouwelijke variant op ‘Superbad’ uit 2007, waarin twee seuten zich klaarmaken om het, aan het einde van hun middelbareschoolcarrière, op een feesten te zetten? Natuurlijk! De rol van de vuilbekkende Jonah Hill wordt hier zelfs vertolkt door zijn bloedeigen zus, Beanie Feldstein. Maar mogen wíj dan ook zeggen dat dat ons geen hol kan schelen, dat Wilde met ’r meisjes op de grens van de volwassenheid één van de wonderlijkste vriendschappen uit de recente filmgeschiedenis heeft geschetst, en dat wij om de paar minuten in een deuk lagen, bijvoorbeeld met dat pornofilmpje op de achterbank van de Uber-auto? Dan blijven ook wij even goede vrienden.