Het eerste seizoen van 'Cordon' verdween onterecht een beetje in de vergetelheid

Toen VTM in 2016 het tweede seizoen van prestigeserie ‘Cordon’, over een virusuitbraak in Antwerpen, voorstelde, kregen ze al snel een koude douche: de serie bleek minder besmettelijk dan voorheen en de kijkers haakten razendsnel af.

Nu te zien op VTM GO

SERIE Daardoor is intussen ook het eerste seizoen, uit 2014, een beetje in de vergetelheid geraakt, en dat is jammer: om u te vergewissen van de kwaliteit kan u ’t vanaf heden gratis herontdekken op VTM GO. ‘Cordon’ blijft vooral één van de meest dréígende Vlaamse series die wij al zagen: al van in de eerste, opbouwende afleveringen voel je aan het grimmige sfeertje dat er iets héél snel héél mis zal lopen. Al blijkt de grote vijand – zoals in de beste virusthrillers – geen loopneus te zijn, maar de méns.