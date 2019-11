Het idee van 'Yesterday' is zelfs voor 'Wat als?' te vergezocht

Nu te zien op Proximus en Telenet

FILM Het idee – een man wordt wakker in een parallel universum waarin hij de enige is die zich de liedjes van The Beatles kan herinneren en wordt zodoende een superster door hun liedjes uit te brengen – is zelfs voor ‘Wat als?’ te vergezocht, maar toch besloot regisseur Danny Boyle zich eraan te wagen. En het moet gezegd: hij weet het van de pot gerukte scenario perfect aannemelijk te maken. Wie Boyle vooral waardeert wegens de bijtende humor van ‘Trainspotting’ of om zijn zombies in ‘28 Days Later’, moet nu rennen voor zijn cinefiele leven. Wie zich graag verwarmde aan ‘Slumdog Millionaire’ kan dan weer rustig blijven zitten voor een avondje feelgoodcinema.