De magie van De Roma: 'Een opvangcentrum voor advocaten en armoezaaiers'

Vic Van den Bril «Mijn vroegste herinneringen aan De Roma dateren van eind jaren 40. Als Borgerhoutse volksjongen speelde ik op straat, en zo heel af en toe ging ik me in het portiek aan de prenten vergapen van de films die er speelden. Gene Kelly in ‘De drie musketiers’! Gary Cooper in ‘For Whom the Bell Tolls’!

»Wij woonden indertijd in een arbeidershuisje met gasverlichting en water van de pomp: je kunt je voorstellen hoe het voelde toen ik op mijn 7de voor het eerst met mijn ouders mee naar een film mocht. De Roma, dat was een paleis: alleen al die statige inkom, en dan die lange gang waar een man met een grote kepie en een prachtig rood uniform de kaartjes scheurde. Ik weet nog dat ik in de pauze doorgaans snoep kreeg of een ijslolly. Maar als ik een goed rapport had, kreeg ik een ijswafel met twee grote bollen. Die werden rondgebracht door een voluptueuze dame wier decolleté altijd goed te zien was wanneer ze met haar plateau vooroverboog. Dat dééd wat met een jonge kadee, hè!