Arme sukkelaars aftroggelen met Ben Kingsley: 'Wat leven we toch in een geweldige tijd!'

Klasse op Canvas: de splinternieuwe reeks ‘Perpetual Grace, LTD’ met de 75-jarige Sir Ben Kingsley (‘Ghandi’, ‘Schindler’s List’) als priester Byron ‘Pa’ Brown in de hoofdrol. Zijn zoon Paul zou zijn erfenis liefst zo snel mogelijk in handen krijgen en zet een onwetend boefje in om zijn ouders te beroven, maar dat plan loopt op spectaculaire wijze in het honderd. Verwacht een misdaadreeks à la ‘Fargo’ met tal van onverwachte twists. Canvas zendt sinds 30 oktober elke woensdag twee afleveringen uit, maar wie zijn series liever in één keer verslindt, kan alle episodes op VRT.nu vinden.