Niet de revival waarop u zat te wachten: 'De white supremacists zijn weer helemaal terug'

Jeremy Irons «Ik had al eens meegedaan in superheldenfilms, maar dit was toch wel andere koek. ‘Watchmen’ voelt niet als iets dat zich in een comicwereld afspeelt. Het is eigenlijk een alternatieve realiteit. De vertelstructuur, met veel flashforwards en flashbacks, is die van een comic, maar de serie zegt ook dingen over onze tijd. Ik vind het ook heel slim dat ze het verhaal in 2019 hebben gesitueerd. Tegelijk is het een clevere commentaar op het momenteel zo alomtegenwoordige superheldengenre. Ik moet zeggen: als ik het mij zo hoor vertellen, zit er toch wel véél in (lacht).»