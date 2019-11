De documentaires die u deze week graag informeren (van 8 tot 14 november)

THE REFORMIST: A FEMALE IMAM

CANVAS, ZON. 10 NOV., 23.00

ACTUA In Denemarken staat één van de eerste Europese moskeeën die uitsluitend door vrouwen wordt gerund: imam Sherin Khankan stelt er het traditionele beeld rond de islam bij.

TV’S BLACK RENAISSANCE: REGGIE YATES IN HOLLYWOod

CANVAS, MAA. 11 NOV., 20.10

CULTUUR Afro-Amerikanen spelen eindelijk een rol in Hollywood – denk aan ‘Get Out’, ‘Black Panther’ en ‘Moonlight’. Reporter Reggie Yates gaat praten met enkele spilfiguren.

WW I: THE FINAL HOURS

CANVAS, MAA. 11 NOV., 21.00

OORLOG Canvas zonder oorlog is als een café zonder bier, en dus haalt men ter ere van Wapenstilstand een docudrama vanonder het stof over de vredesonderhandelingen na WO I, die meteen ook de aanleiding vormden voor de volgende.

LAST CHANCE LAWYER NEW YORK CITY

CANVAS, DIN. 12 NOV., 23.10

HUMAN INTEREST ‘Better Call Saul’? Better call Howard Greenberg, of zoals zijn collega-strafpleiters hem noemen: Howard Meanberg. De legendarische advocaat annex cultfiguur won intussen al meer dan 4.000 zaken.

LIVING THE LIGHT: ROBBY MÜLLER

NPO 2, DON. 14 NOV., 23.00

FILM De vorig jaar overleden Nederlandse cameraman Robby Müller deed het licht fonkelen in de films van Wim Wenders, Lars von Trier en Jim Jarmusch. Die laatste verzorgt hier samen met Carter Logan de soundtrack.

ON THE PRESIDENT’S ORDERS

CANVAS, DONDERDAG 14 NOVEMBER, 21.20

ACTUA De prijs voor Grootste Mafketel Ter Wereld is – met kandidaten als Donald Trump, Jair Bolsonaro en Kim Jong-un – een heuse nek-aan-nekrace, maar ook de Filipijnse president Rodrigo Duterte blijft in de running. U kent hem misschien van zijn mopjes over verkrachting (‘vrouwen moeten maar zo mooi niet zijn!’), hij duwde ooit zijn revolver in de buik van een rokende toerist en dwong ’m z’n sigaret op te eten en noemde iederéén al ‘hoerenzoon’, van de paus tot Trump. Maar zijn stokpaardje is zijn war on crime: in hun spannende thrillerdocu duiken Emmy-winnaars James Jones en Olivier Sarbil de criminele onderbuik van hoofdstad Manilla in, en gaan ze op tocht met Duterte’s in politie-uniformen gehesen moordbrigades, die verantwoordelijk zijn voor de dood van dúízenden drugsdealers en -verslaafden. En soms ook van wat armen: de beelden zijn hallucinant. Misschien ligt Duterte gewoon op kop?