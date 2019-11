Peter Van de Veire gaat vreemd: 'Ze gunden me het uitstapje'

Peter Van de Veire «Net nadat ik eind vorig jaar ‘De slimste mens’ had gewonnen, kreeg ik een telefoontje van een SBS-secretaresse: ‘De bazen willen eens met je praten.’ Ik had wel oren naar het voorstel, maar ik was ervan overtuigd dat de VRT nee zou zeggen: ik heb nu eenmaal een exclusiviteitscontract. Maar tot mijn verbazing zagen ze er geen graten in, omdat ik altijd loyaal ben geweest tegenover hen, en omdat ze dit soort programma’s tot nader order zelf niet meer maken. Ze gunden me het uitstapje.»

HUMO Het parcours mag er dan ook zijn: ‘De battle’ wordt opgenomen in het Studio 100 pop-uptheater, de grootste studio van het land.