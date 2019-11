Fatma Taspinar: 'Grootmoeder die kleinkind van de trap liet vallen'

HUMO Voor de start van het vorige seizoen merkte je op hoe moeilijk het was om getuigenissen te sprokkelen. Heeft de eerste reeks op dat vlak niet een beetje de weg geëffend?

FATMA TASPINAR «Het hielp duidelijk dat mensen al hadden kunnen zien dat we niet op sensatie uit waren. Eén van de getuigen dit seizoen is bijvoorbeeld over de streep getrokken door iemand die we vorig seizoen spraken. Maar veel marge hadden we niet. Veel ‘veroorzakers’ willen liever niet praten over wat ze meegemaakt hebben, omdat ze bang zijn dat mensen zullen zeggen dat ze zich ongepast in een slachtofferrol wentelen. Ze zijn erg bezorgd over wat mensen denken.