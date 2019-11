Drama De oncomfortabele waarheid is natuurlijk dat hij het allebei is. Van deze verfilming van Robert Harris’ bestseller uit 2010 werkte hij de montage af terwijl hij onder huisarrest stond in Zwitserland, in afwachting van een uitlevering aan de VS (die nooit plaatsvond). Het feit blijft dat ‘The Ghost Writer’ een briljante thriller is, doordrongen van een onbehaaglijk sfeertje. Ewan McGregor speelt een ghostwriter die wordt ingehuurd om de memoires van een Britse ex-PM (Pierce Brosnan) te herschrijven. Zijn voorganger is onder mysterieuze omstandigheden gestorven – was hij soms iets te weten gekomen dat het daglicht niet mocht zien? Polanski bouwt de dreiging zorgvuldig en subtiel op, Brosnan is uitstekend als ersatz-Tony Blair en het politieke kader maakt de film extra fascinerend.