'Narcostaat' op NPO3: Danny Ghosen duikt onder in de Nederlandse drugsmaffia

ACTUA Hij verdedigde één van de kroongetuigen in het proces tegen de mocromaffia, de Marokkaans-Nederlandse georganiseerde misdaad die een groot deel van de drugshandel bij onze noorderburen controleert. Na eerdere liquidaties en verhalen over ambtenaren die omgekocht waren, was het nog maar eens een teken dat de drugsmaffia machtig en wreed is, en dat de overheid moeite heeft om grip te krijgen op het probleem. De Nederlandse journalist Danny Ghosen, bij ons onder meer bekend van zijn reeks over buitenwijken van Europese steden op Canvas, duikt in het vierdelige ‘Narcostaat’ onder in de onderwereld. Hij praat met criminelen die hun geld verdienen in de drugshandel en logischerwijs enkel anoniem getuigen, de agenten die op hen jagen en slachtoffers van het toenemende drugsgeweld.