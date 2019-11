Olivia Colman vervangt Claire Foy in het derde seizoen van 'The Crown'

Nu te zien op Netflix

SERIE In het nieuwe, derde seizoen van ‘The Crown’, de gelauwerde dramaserie over het Britse koningshuis, wordt koningin Elizabeth zelfs gespeeld door een Oscarwinnares: Olivia Colman, begin dit jaar nog uitgeroepen tot Beste Actrice voor haar hoofdrol in ‘The Favourite’. Colman vervangt Claire Foy, die Elizabeth in de eerste twee seizoenen neerzette, maar dat heeft niets te maken met ontevredenheid over Foys prestatie. Peter Morgan, bedenker en schrijver van ‘The Crown’, zei al van bij de start van de reeks dat de volledige cast in het derde seizoen vervangen zou worden (en nog een keer bij seizoen vijf) om beter aan te sluiten bij de ouder wordende personages. Het derde seizoen begint in 1963 en eindigt in 1977, vlak voor de viering van het zilveren jubileum van Elizabeths troonbestijging én de ontmoeting tussen prins Charles en Diana.